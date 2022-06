Ein betrunkener Autofahrer ist im Landkreis Kaiserslautern mit seinem Wagen teils in Schritttempo über die Autobahn 6 gefahren. Andere Verkehrsteilnehmer meldeten in der Nacht zum Mittwoch einen «schleichenden Pkw» in Fahrtrichtung Mannheim, der teils mit nur 20 Stundenkilometern unterwegs war und deutliche Schlangenlinien fuhr, wie die Polizei in Kaiserslautern am Morgen mitteilte.