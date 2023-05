Tierheime in Rheinland-Pfalz holen wegen ihrer eigenen angespannten Situation immer weniger Hunde aus dem Ausland. "Die Heime sind einfach voll", sagte der Vorsitzende des Landestierschutzbundes Rheinland-Pfalz, Andreas Lindig, in Trier. Dabei appelliert der Tierschutzbund ohnehin dazu, in den betroffenen Ländern die Probleme zu lösen, anstatt die Hunde nach Deutschland zu importieren. Wichtig seien Kastrationsaktionen, die Versorgung der Tiere und der politische Einfluss vor Ort.