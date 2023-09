Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) will am Freitag (10.30 Uhr) über das geplante Lagezentrum Bevölkerungsschutz informieren. Bei einer Baustellenbegehung an der rheinland-pfälzischen Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie (LFKA) in Koblenz stellt Ebling die laufenden Maßnahmen vor, teilte das Ministerium mit.