Bei dem bundesweiten Warntag an diesem Donnerstag steht die Erprobung eines sogenannten Warn-Mixes über verschiedene Kanäle im Fokus. "Gesamtziel solcher Aktionen muss es sein, dass jeder Bürger und jede Bürgerin mindestens über ein Warnmittel erreicht und dadurch gewarnt wird", teilte der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) am Montag in Mainz mit. Bei der Probewarnung, die am 8. Dezember um 11.00 Uhr ausgelöst wird, soll überprüft werden, wie gut die technische Infrastruktur funktioniert. Die Entwarnung ist für 11.45 Uhr vorgesehen.