Mehr als 1000 Einsatzkräfte aus Rheinland-Pfalz nehmen am kommenden Wochenende an der Brand- und Katastrophenschutzübung "Meliorem 2023" teil. Die Großübung im Landkreis Alzey-Worms simuliere ab Freitag gleichzeitig drei große Szenarien, wie die Kreisverwaltung am Mittwochabend mitteilte: einen Vegetationsbrand, einen Gefahrenstoffaustritt und einen Industriebrand.