Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) will mit Rheinland-Pfalz künftig häufiger länderübergreifende Übungen zum Katastrophenschutz durchführen. "In solch einem Katastrophenszenario zählt jede Minute", sagte der Minister am Samstag bei einer großen Hubschraubereinsatzübung im hessischen Bad Wildungen. Daher sei es umso wichtiger, bei wiederkehrenden Großübungen Verfahrensabläufe und Kommunikationswege abzustimmen.