Die rheinland-pfälzische Landesregierung will nach der Flutkatastrophe im Ahrtal ein Notfall-Kulturkataster aufbauen. Dieses solle dabei helfen, Kulturgüter bei künftigen Katastrophen schneller sichern zu können, kündigte Kulturministerin Katharina Binz am Mittwoch in Mainz an. Geplant sei zu diesem Zweck auch die Anschaffung von ein bis zwei Notfallcontainer für die Rettung von Kulturgütern. Diese würden zum großen Teil vom Bund finanziert.