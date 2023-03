Fünf Tage nach der Vorlage einer Studie über sexuelle Gewalt im Bistum Mainz hat sich Bischof Peter Kohlgraf entsetzt über die darin aufgeführten Fälle gezeigt. "Mehrfach waren die Schilderungen für mich als Christ und Mensch zutiefst erschreckend", sagte er am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Mainz. Es habe in der katholischen Kirche ein Systemversagen gegeben. "Fehlende Verantwortungsübernahme hat Missbrauch begünstigt", kritisierte er. Es falle ihm nicht immer leicht, für eine derartige Gestalt von Kirche, "die keineswegs überwunden ist", Verantwortung zu übernehmen.