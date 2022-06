Mehr als 1600 neue Stellen, der Rechtsanspruch auf eine siebenstündige Betreuung pro Tag und häufiger festgelegte Zeit für die Leitung: Das umstrittene rheinland-pfälzische Kita-Gesetz ist nach Einschätzung von Bildungsministerin Stefanie Hubig an vielen Stellen positiv und geräuschlos umgesetzt worden. «Wir haben aber auch noch ein gutes Stück Weg vor uns», sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch in Mainz. Dies sei allerdings auch so erwartet gewesen.

«Das Kita-Zukunftsgesetz ist ein großer Transformationsprozess, in dem zum Teil ganz bewusst lange Übergangsfristen bis 2028 vorgesehen sind», sagte Hubig. Dazu komme der Fachkräftemangel, so dass nicht alle neuen Stellen besetzt werden könnten.

Das lange kontrovers diskutierte Gesetz ist am Freitag vor einem Jahr vollständig in Kraft getreten. Kita-Fachkräfte wollen am Jahrestag unter dem Motto «Miststände» in Mainz demonstrieren. Nach einem Jahr zeige der Alltag in vielen Kitas, dass die vorgesehenen Personalschlüssel, die Leitungsdeputate und oft auch Räumlichkeiten nicht ausreichten, um eine gute frühkindliche Bildung und kindgerechte Betreuung zu gewährleisten, sagen die Organisatoren des Protests vom Kita-Fachkräfteverband.