Er hat ein Einschussloch möglicherweise aus dem Zweiten Weltkrieg getragen, ist kurz gestohlen worden - jetzt strahlt er wieder: Der Wetterhahn ist zurück auf dem Dach der Abteikirche in Otterberg (Landkreis Kaiserslautern). "Das war uns wichtig. Der Hahn gehört als Denkmal zur Kirche", sagte Pfarrer Harry Albrecht vom protestantischen Pfarramt der pfälzischen Gemeinde am Mittwoch. Nach der etwa 4600 Euro teuren Restaurierung sei der 80 mal 80 Zentimeter große Hahn aus Kupfer und Blattgold am Dienstag in 30 Meter Höhe gebracht worden. Die Kosten beglich der Verursacher des Diebstahls. Bei der Restaurierung habe man erstmals das Schmiededatum des rund acht Kilogramm schweren Hahns entdeckt: 1932.