Durch Zusammenschlüsse hat sich die Zahl der Gemeinden der Evangelischen Kirche im Rheinland weiter verringert. Die rheinische Kirche starte mit 627 Gemeinden in das Jahr 2023, teilte das Landeskirchenamt in Düsseldorf am Mittwoch mit. Ende 2022 gab es noch 643 Gemeinden zwischen Niederrhein und Saarland.