Unbekannte haben in Koblenz einen Geldautomaten gesprengt. Der Automat, der sich an der Außenwand einer Bankfiliale befand, wurde in der Nacht zu Mittwoch komplett zerstört, wie die Polizei mitteilte. Zu möglichen Schäden am Gebäude und ob Geld erbeutet wurde, konnten die Beamten noch keine Angaben machen. Derzeit sucht die Polizei nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können.