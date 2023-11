Ein 49 Jahre alter Mann ist tot in der Rheinlache in Koblenz gefunden worden. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht, teilte die Polizei am Montag mit. Laut eines Polizeisprechers gehe man zurzeit von einem Unglück aus. Demnach werde noch nach einem zweiten Mann gesucht, der möglicherweise mit dem Toten zusammen gewesen sein soll. Am Sonntagabend hatte die Polizei im sogenannten Schwanenteich im Koblenzer Stadtteil Oberwerth mit Booten und einem Polizeihubschrauber nach zwei vermissten Männern gesucht.