Ein Mann hat in der Nacht zum Mittwoch an mehreren Orten in der Koblenzer Innenstadt Feuer gelegt. Dabei seien Mülltonnen, Bäume und ein Fahrrad leicht beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr löschte die insgesamt vier Brände, der 38-Jährige wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Vor den Brandstiftungen hatte er in der Innenstadt mit einer Bierbank die Tür eines Imbisses eingeschlagen. Der Grund war der Polizei zunächst nicht bekannt.