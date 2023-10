Ein 95-Jähriger ist beim Brand seines Wohnhauses in Kördorf (Rhein-Lahn-Kreis) ums Leben gekommen. Das Wohnhaus und die angebaute Scheune fielen am Donnerstagnachmittag komplett den Flammen zum Opfer, wie die Polizei berichtete. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. "Leider konnte der 95-jährige Bewohner des hinteren Gebäudeteils nur noch tot geborgen werden", hieß es im Polizeibericht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten noch an.