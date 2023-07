Das Programm, mit dem die rheinland-pfälzische CDU in die Kommunalwahl im kommenden Jahr geht, steht unter der Überschrift "Heimat und Finanzen". Es wurde am Dienstagabend vom Landesvorstand und den Vorsitzenden der 36 Kreisverbände in Mainz beschlossen, wie die Union mitteilte. Zentrale Themen sind unter anderem der Ärztemangel, die Situation der Kitas, Mobilität, Wohnen, Digitalisierung und Kommunalfinanzen.