Clas Steinmann (r) und Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) stehen mit einem Plan an dem Platz der vorgesehenen Gedenkstätte (Porta-Nigra-Platz). Foto

Am Platz der Gedenkstätte zur Trierer Amokfahrt laufen Vorarbeiten. Die Bronze-Stelen werden wohl im Frühjahr 2024 dort stehen. Andere Orte der Erinnerung wird es aber früher geben.

Die Gedenkstätte für die Opfer der tödlichen Amokfahrt in Trier vom 1. Dezember 2020 auf einem Platz nahe der Porta Nigra wird voraussichtlich im Frühjahr 2024 fertig. Der beauftragte Künstler Clas Steinmann habe mitgeteilt, er werde wohl dann die Errichtung der sechs großen Stelen abgeschlossen haben, sagte der Sprecher der Stadt Trier der Deutschen Presse-Agentur. Die benötigte Bronze aus einem Fachbetrieb werde erst Anfang nächsten Jahres geliefert und dann von ihm bearbeitet werden können.

Die Vorarbeiten der Stadt zur Herrichtung der Fläche für die zentrale Gedenkstätte hätten begonnen, sagte der Sprecher. Derzeit gehe man davon aus, dass der Platz zum dritten Jahrestag der Amokfahrt am 1. Dezember "für die weitere Gestaltung" fertiggestellt sei.

Am 1. Dezember 2020 war ein Amokfahrer mit seinem Geländewagen durch die Fußgängerzone gerast und hatte fünf Menschen getötet und viele weitere verletzt. Im Oktober 2021 war zudem ein Mann gestorben, der bei der Tat schwer verletzt worden war. Daher spricht die Stadt von sechs Todesopfern infolge der Amokfahrt - und daher gibt es auch sechs Stelen in Erinnerung an die Opfer.

Noch vor dem dritten Jahrestag der Amokfahrt sollen fünf Gedenktafeln im Boden in der Fußgängerzone eingelassen werden, teilte der Sprecher weiter mit. Es handele sich um Orte, an denen die Menschen getötet wurden. Die Tafeln aus Bronze, die Mitte bis Ende Oktober gegossen werden sollen, seien nach den Wünschen der Betroffenen von dem Künstler Guy Charlier gestaltet worden. Sie werden mit Bodenflutern zur Beleuchtung versehen, hieß es.

Der Täter war im August 2022 wegen mehrfachen Mordes und mehrfachen versuchten Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest und ordnete wegen einer psychischen Erkrankung des Mannes dessen Unterbringung in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus an. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.