Rosarote Frühlingsstimmung in der Pfalz: Das überregional beliebte Gimmeldinger Mandelblütenfest lädt zum Abschluss an diesem Wochenende noch einmal zum Flanieren und Genießen ein. Hunderte Mandelbäume in und um den Weinort, der zur Kommune Neustadt an der Weinstraße gehört, locken jedes Jahr Tausende Besucherinnen und Besucher an. Sie können noch bis Sonntag an zahlreichen Ausschankstellen die Weinfestatmosphäre genießen.

Um den traditionellen Besucheransturm zu entzerren, präsentiert sich die Veranstaltung nach zweijähriger Corona-Zwangspause in diesem Jahr an zwei aufeinander folgenden Wochenenden - statt wie bisher an einem. Am vergangenen Wochenende sprachen die Organisatoren von einem moderaten Beginn bei eher bescheidenem Wetter. Die Blütenpracht zieht alljährlich Besucher aus ganz Rheinland-Pfalz und angrenzenden Bundesländern an. Sie können vom Panoramaweg aus über die Rheinebene sehen und sich an den Ständen der Winzer und Vereine stärken.

Das erste Mandelblütenfest in Gimmeldingen gab es am 15. April 1934. Der Ort feiert seitdem mit Stolz und kürt seit 1950 auch eine "Mandelblütenkönigin". Anfangs war das Fest auf einen Tag beschränkt.

Die Mandelbäume an der von der Sonne verwöhnten Weinstraße haben eine respektable Geschichte: Vom vermutlichen Ursprungsland Persien über Kleinasien, Griechenland und Mittelitalien könnten es Römer gewesen sein, die mit dem Wein auch gleich die Bäume mitbrachten. Ihre Blüte gilt als Symbol für das Erwachen der Natur nach dem Winter.

