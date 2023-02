Ein Wähler wirft seinen Stimmzettel in die Wahlurne. Foto

Haase und Viering bei OB-Wahl in Mainz vorn

Kommunen Haase und Viering bei OB-Wahl in Mainz vorn

Nach Auszählung der ersten Stimmbezirke bei der OB-Wahl in Mainz haben sich der parteilose Kandidat Nino Haase und Christian Viering von den Grünen an die Spitze gesetzt. Erste vorläufige Ergebnisse von 34 der 118 Stimmbezirke sahen den 39-jährigen Haase mit etwa 40 Prozent vorn. Der 38-jährige Viering kam bei diesem Auszählungsstand auf etwa 22 Prozent. Danach folgten Manuela Matz (CDU) mit 13 und Mareike von Jungenfeld (SPD) mit 12 Prozent vor Martin Malcherek (Linke) mit rund 8 Prozent. Das vorläufige amtliche Endergebnis wird gegen 20.00 Uhr erwartet.

Nach Auszählung der ersten Stimmbezirke bei der OB-Wahl in Mainz haben sich der parteilose Kandidat Nino Haase und Christian Viering von den Grünen an die Spitze gesetzt. Erste vorläufige Ergebnisse von 34 der 118 Stimmbezirke sahen den 39-jährigen Haase mit etwa 40 Prozent vorn. Der 38-jährige Viering kam bei diesem Auszählungsstand auf etwa 22 Prozent. Danach folgten Manuela Matz (CDU) mit 13 und Mareike von Jungenfeld (SPD) mit 12 Prozent vor Martin Malcherek (Linke) mit rund 8 Prozent. Das vorläufige amtliche Endergebnis wird gegen 20.00 Uhr erwartet.

Auch die Auszählung der Briefwahlstimmen begann erst nach Schließung der Wahllokale. Diese Möglichkeit hatte eine Rekordzahl von 28,8 Prozent der rund 162.000 Wahlberechtigten beantragt. 2019 hatten sich 45,8 Prozent der Wahlberechtigten an der ersten Runde der OB-Entscheidung beteiligt.

Das neue Stadtoberhaupt soll in einer Stadtratssitzung am 22. März vereidigt werden und das Amt dann sofort antreten. Die vorzeitige Wahl wurde nötig, weil im Oktober der bisherige Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) als Innenminister in die rheinland-pfälzische Landesregierung berufen wurde. Die SPD stellte seit 1949 den Oberbürgermeister der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt.

Wahlen in Mainz