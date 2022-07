Nach den Sommerferien stellt Finanzministerin Ahnen das Zahlenwerk für die Ausgaben der nächsten beiden Jahre vor. In unsicheren Zeiten soll der Haushalt einen Beitrag zur Stabilisierung leisten.

Die Sommerferien haben begonnen, aber in der Haushaltsabteilung des Finanzministeriums in Mainz wird jetzt besonders viel gearbeitet. Die Beamten stellen das Zahlenwerk für den Landeshaushalt zusammen, der diesmal wieder zwei Jahre abdeckt. "Trotz der großen Unsicherheiten muss ein Haushalt einen Beitrag zur Stabilisierung leisten", sagt Finanzministerin Doris Ahnen im Redaktionsgespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.