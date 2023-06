Nach Einschätzung des Landkreistages in Rheinland-Pfalz sollte angesichts des Klimawandels künftig ein Fokus auf die Früherkennung von Waldbränden gelegt werden. "Wir haben uns in der Vergangenheit zu wohl gefühlt", sagte der Geschäftsführende Direktor Andreas Göbel der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Rheinland-Pfalz sei bisher kein klassisches Waldbrandgebiet gewesen, etwa weil es hier vergleichsweise viel Mischwald gebe. Doch die Zahl der Hitzetage nehme zu, der Grundwasserspiegel sinke. "Wir sind in einer neuen Ausgangsposition", sagte Göbel.