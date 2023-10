Zu einer pro-palästinensischen Kundgebung in Trier sind am Sonntag laut Polizei rund 250 Menschen gekommen. Sie hätten friedlich auf dem Platz vor der Porta Nigra für ihre Anliegen demonstriert, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums Trier nach Ende der Veranstaltung. Die Kundgebung sei von Privatpersonen zum Thema "Krieg in Palästina und für Menschenrechte" angemeldet gewesen.