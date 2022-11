Nach dem tödlichen Zusammenprall eines Lkw mit einer Seniorin in Ludwigshafen ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei weiter zur genauen Unfallursache. Wie die Ermittler am Dienstag gemeinsam mitteilten, habe sich die bei dem Unfall getötete 87-Jährige am Montagnachmittag mit ihrem 90-jährigen Ehemann auf einem Gehweg befunden, ehe sie beim Versuch, eine Straße zu überqueren, von einem abbiegenden Lastwagen angefahren worden sei. Nähere Angaben dazu, wo die Frau sich genau befand, als es zum Zusammenstoß kam, machte ein Polizeisprecher zunächst nicht.