Fast zwei Drittel der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz haben einem Bericht des SWR zufolge im vergangenen Jahr Verlust gemacht - so viele wie noch nie. Der SWR stützt sich auf eine Umfrage der Landeskrankenhausgesellschaft unter den rund 100 Kliniken im Land. "Ohne staatliche Hilfszahlungen wären sogar fast alle (96 Prozent) Ergebnisse negativ, heißt es in der Umfrage. 82 Prozent der Kliniken rechnen auch 2023 mit einem Jahresfehlbetrag.