Die saarländische Landesregierung plant einen milliardenschweren Transformationsfonds, um den Strukturwandel im Land zu stemmen. Das kündigten Ministerpräsidentin Anke Rehlinger und Finanzminister Jakob von Weizsäcker (SPD) in einem Gastbeitrag in der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" an. Nach dpa-Informationen handelt es sich um ein Volumen in Höhe von drei Milliarden Euro, die über Kredite finanziert werden sollen. Am Dienstagmorgen sollte sich der Ministerrat damit beschäftigen, am Mittwoch ist eine Regierungserklärung im Landtag dazu geplant.