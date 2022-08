Ein Fischreiher ist in einem von der Flutkatastrophe im Ahrtal beschädigten ehemaligen Fischgeschäft in Bad Neuenahr-Ahrweiler gestrandet. "Wie der Reiher in die nicht frei zugängliche und in der Renovierung befindliche Baustelle gelangen konnte, war nicht zu ermitteln", berichtete die Polizei am Sonntag. Möglicherweise habe sich das Tier in dem ehemaligen Fischhandel namens Fisch-Meyer ein günstiges Mittagsmahl erhofft.