Ein mit 15 Schülerinnen und Schülern besetzter Schulbus ist in Bad Neuenahr-Ahrweiler von der Straße abgekommen. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall am Dienstagmorgen leicht, die Schüler blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Bus sei vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und in ein Gartengrundstück gefahren. Der Bus sei erheblich beschädigt worden. Wettereinflüsse hätten bei dem Unfall keine Rolle gespielt, sagte ein Sprecher der Polizei.