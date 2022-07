Nach einer Auto-Verfolgungsjagd hat die Polizei in Antweiler (Kreis Ahrweiler) bei einem 17-Jährigen und einem 20-Jährigen Drogen und Bargeld gefunden. Die beiden hätten die Flucht ergriffen, als Polizisten sie in der Nacht zum Samstag für eine Kontrolle hatten anhalten wollen, wie die Polizei in Adenau am Samstag mitteilte. Im Laufe der temporeichen Verfolgungsjagd über Landstraßen habe der Fahrer kurzzeitig angehalten, sei dann aber wieder davongefahren.