Ein Autofahrer ist mit einem riskanten Fahrmanöver vor einer Polizeistreife geflohen. Den Beamten war am frühen Samstagmorgen in Idar-Oberstein der Wagen aufgefallen, aus dessen Kofferraum ein Fahrrad ragte und auf die Straße zu fallen drohte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 29 Jahre alte Fahrer habe das Blaulicht und die Stopp-Signale der Streife ignoriert, mit seinem Auto Gas gegeben und unter anderem eine rote Ampel überfahren. Plötzlich habe der Beifahrer die Tür geöffnet und der 29-Jährige abgebremst.