Beim Zusammenprall eines Autos mit einem Kleinbus sind am Samstagnachmittag in der Eifel zwei Menschen ums Leben gekommen: der 21-jährige Autofahrer und ein 61-Jähriger im Kleinbus. Das teilte die Polizei am Abend mit. Der 24-jährige Beifahrer im Auto wurde schwer verletzt. Die sieben weiteren Insassen des Kleinbusses erlitten leichte bis schwere Verletzungen und wurden ebenfalls in Krankenhäuser gebracht.

Der Autofahrer habe auf einer Landstraße bei Kruchten (Kreis Bitburg-Prüm) am Ende einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, hieß es. Er kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden Kleinbus. Der junge Mann erlag am Abend im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Der 61-Jährige aus dem Kleinbus starb noch an der Unfallstelle.

Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter mit weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang. Während der Unfallaufnahme war die L3 zwischen Nusbaum und Bollendorf für mehrere Stunden vollgesperrt.

