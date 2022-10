Bei einem Verkehrsunfall in der Eifel ist am Samstagnachmittag ein Mensch ums Leben gekommen. Bei dem Crash auf einer Landstraße bei Kruchten (Kreis Bitburg-Prüm) wurden mehrere Personen verletzt, ein Mensch starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei in Bitburg mitteilte. Weitere Details zu den Opfern und zum Unfall gab es zunächst nicht. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Gutachten an, um den genauen Ablauf nachvollziehen zu können.