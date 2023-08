Nach einem Dachgeschossbrand in einem Hochhaus in Landstuhl bei Kaiserslautern ist das Gebäude am Sonntag gesperrt worden. Für die Bewohner wurde in der Turnhalle einer Grundschule eine Anlaufstelle geschaffen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die Betroffenen werden gebeten, sich dort einzufinden. In der Turnhalle würden auch die Versorgung mit benötigten Medikamenten oder der Umgang mit hinterlassenen Haustieren abgestimmt.