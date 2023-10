Unbekannte haben in Nieder-Olm im Kreis Mainz-Bingen eine vor einer Kirche gehisste israelische Nationalflagge abgerissen und verbrannt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich die Tat in der Nacht zum Samstag. Eine Mitarbeiterin der katholischen Kirchengemeinde habe die Überreste der Israel-Flagge entdeckt und der Polizei übergeben. Die Kriminalpolizei Mainz sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können.

Seit der Terror-Attacke der Hamas auf Israel am 7. Oktober und dem anschließenden Krieg zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation ist es bereits zuvor zu ähnlichen Fällen in Rheinland-Pfalz gekommen. Auch in Mainz rissen Unbekannte eine israelische Flagge von einem Fahnenmast vor dem Mainzer Stadthaus ab und zündeten sie an.

