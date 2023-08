Heißes Fett oder Öl hat zu einem Küchenbrand in Rheinbrohl (Kreis Neuwied) geführt. Eine Frau erlitt bei dem Vorfall am Dienstagabend eine leichte Rauchgasvergiftung, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Es sei "nur dem Zufall zu verdanken", dass niemand schwerer verletzt worden sei. Ersten Ermittlungen zufolge war Fett in einer Pfanne überhitzt worden, wodurch es in Brand geriet. Bei einem ersten Löschversuch sei es zu einer Verpuffung gekommen. Betroffen von dem Brand waren neben der Wohnungsinhaberin ihre fünf Kinder und ein Verwandter, wie die Polizei berichtete. Die Familie kam erstmal anderweitig unter.