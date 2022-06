Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 10 bei Annweiler am Trifels (Kreis Südliche Weinstraße) ist ein 41-jähriger Mann noch an der Unfallstelle gestorben. Ein 69 Jahre alter Mann schwebt nach der Kollision am Donnerstagabend in Lebensgefahr, wie die Polizeiinspektion Landau am Freitag mitteilte.