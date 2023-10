In Rheinland-Pfalz sind dieses Jahr bislang über 130 Asylbewerber aus Russland registriert worden. Zudem halten sich in dem Bundesland über 44.000 Menschen aus der Ukraine auf, die nach dem russischen Angriff auf ihr Heimatland nach Deutschland geflohen waren, wie sich aus einer Antwort des Innenministeriums in Mainz auf eine parlamentarische Anfrage des CDU-Abgeordneten Matthias Lammert ergibt. Die Zahlen beziehen sich jeweils auf Januar bis Ende August 2023. Im Jahr 2022 waren es knapp 190 Asylsuchende aus Russland gewesen.