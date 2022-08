Die in Ludwigshafen gefundene 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am späten Mittwochabend erfolgreich entschärft worden. "Die Entschärfung startete um 21.40 Uhr und war um 23.09 Uhr beendet", wie die Stadt am Abend mitteilte. Die Sperrung des Evakuierungsgebietes sei aufgehoben, die Anwohner könnten wieder in ihre Wohnungen zurück.