Die Entschärfung der beiden im Koblenzer Stadtteil Güls in einem Steilhang gefundenen Bomben soll in Kürze beginnen. Wie ein Sprecher der Stadt Koblenz am Dienstag mitteilte, haben alle Menschen das betroffene Gebiet verlassen. Der Kampfmittelräumdienst könne daher mit der Entschärfung beginnen. Nach Angaben der Stadt sind rund 900 Menschen von der Aktion betroffen.