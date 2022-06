Der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz hat am Mittwoch in Ludwigshafen eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Die Aktion verlief nach seinen Angaben reibungslos. Die eigentliche Entschärfung habe etwa eine halbe bis dreiviertel Stunde gedauert. Bis zu 90 Bürger hatten zuvor zur Sicherheit ihre Wohnungen in dem eher von Gewerbe geprägten Gebiet verlassen müssen.