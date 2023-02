Bei einer Schlägerei vor einer Gaststätte ist ein 20-jähriger Mann in Zweibrücken so schwer verletzt worden, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren am frühen Morgen mehrere Gäste der Kneipe in Streit geraten. Vor der Gaststätte sei daraus dann eine handfeste Auseinandersetzung mit fünf Beteiligten geworden. Der 20-Jährige habe dabei Verletzungen im Gesicht davongetragen.