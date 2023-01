Nach einem Raub und einer Bedrohung hat die Polizei in Worms einen 30-jährigen Mann festgenommen. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, war am Samstagnachmittag im Stadtgebiet zunächst ein Mann aufgefallen, der einen 51-Jährigen Passanten ansprach und auf einen Gegenstand in seinem Hosenbund deutete, der eine Pistole gewesen sein könnte. Der Unbekannte habe den 51-Jährigen unvermittelt mehrfach ins Gesicht geschlagen, bis dieser zu Boden ging. Der Täter nahm dessen Umhängetasche und flüchtete zu Fuß. Bei einer Fahndung konnte er zunächst nicht gefunden werden.