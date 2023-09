Eine aufmerksame 38-Jährige hat in Andernach (Kreis Mayen-Koblenz) einen Fahrraddieb überführt. Die Frau habe am späten Donnerstagabend während eines Spaziergangs beobachtet, wie ein Mann sich mit einem Bolzenschneider an einem Fahrrad zu schaffen gemacht habe, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen. Die Frau folgte dem Täter den Angaben zufolge daraufhin unerkannt, sodass die Einsatzkräfte den 50-Jährigen stellen konnten. Das E-Bike im Wert von rund 4000 Euro sei anschließend dem Besitzer zurückgebracht worden.