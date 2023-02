Unter Einfluss von Drogen und ohne Führerschein hat sich ein Autofahrer in Neunkirchen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Auf seinem rund acht Kilometer langen Fluchtweg fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit auch auf die Gegenfahrbahn und gefährdete dadurch andere Verkehrsteilnehmer in der Neunkirchner Innenstadt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Verfolgungsjagd endete demnach mit einem Achsbruch des Fluchtfahrzeugs, als der 50-Jährige gegen eine Begrenzungsmauer prallte.