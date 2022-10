Unbekannte haben einen Geldautomaten in Berg (Landkreis Germersheim) gesprengt. Der Vorfall passierte am frühen Donnerstagmorgen in der Nähe der Landesgrenze zu Frankreich im Ortsteil Neulauterburg, wie die Polizei mitteilte. Ob Geld erbeutet wurde, war bislang unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.