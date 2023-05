Nach dem Tod eines 17 Jahre alten Jugendlichen im saarländischen Schiffweiler ist gegen den 18-Jährigen Tatverdächtigen ein Haftbefehl erlassen worden. Es bestehe der Verdacht des Totschlags, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Mittwoch. Der junge Tatverdächtige sei in die Jugendvollzugsanstalt nach Ottweiler gebracht worden und sitze derzeit in Untersuchungshaft.