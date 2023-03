Auf einer Bundesstraße in der Südwestpfalz hat die Polizei einen Lastwagen gestoppt, der doppelt so schwer war wie erlaubt. Wie die Polizeidirektion Pirmasens berichtete, fiel der Laster mit polnischem Kennzeichen in der Nacht zum Mittwoch auf der B10 bei Ruppertsweiler auf. Auf einem Betriebsgelände in Annweiler wurde der Wagen gewogen. "Hierbei konnte bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 3500 Kilogramm, ein tatsächliches Gesamtgewicht von 7120 Kilogramm festgestellt werden, was einer Überladung um circa 103 Prozent entspricht", berichteten die Beamten am Morgen.