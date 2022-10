Ein betrunkener Mann in hilfloser Lage hat im Landkreis Kusel einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Beamten waren am Montagmittag verständigt worden, weil der 60-Jährige in Altenkirchen einen Abhang hinuntergestürzt war, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Vor Ort habe dann ein Atemalkoholtest bei dem Mann einen Wert von mehr als drei Promille ergeben.