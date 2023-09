Die Polizei hat in Ludwigshafen einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Der 31-jährige Mann habe am Donnerstagabend ein leerstehendes Mehrfamilienhaus angezündet, sagte ein Sprecher der Polizei Ludwigshafen am Freitag. Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können. Der Tatverdächtige sei anhand der Angaben von Zeuginnen und Zeugen wenige Stunden später festgenommen worden. Zu seinem Motiv wurde zunächst nichts bekannt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 30.000 Euro.