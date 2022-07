Zwei Tage nach den Demonstrationen und Straßenblockaden eines linken Bündnisses gegen eine Versammlung von Rechtsextremisten in Mainz hat die Polizei eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet, um die Sachlage aufzuklären. Die Beamten sollen Beweise sammeln und zusammenfassen, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Bei den Versammlungen am Samstag war es zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen, als ein größerer Teil der linken Gegendemonstranten von den Beamten gestoppt wurde. Rund 3000 Menschen hatten sich einer Gruppe von 60 Rechtsextremisten entgegengestellt und den geplanten Marsch durchs Stadtzentrum verhindert.