Ein 22-Jähriger ist in Wadgassen (Kreis Saarlouis) von der Polizei aus dem Wagen seiner Ex-Freundin gezerrt und gefesselt worden. Der Mann habe am Samstag seine frühere, 18 Jahre alte Partnerin in dem Wagen gegen ihren Willen festgehalten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als er auch der Aufforderung der Beamten nicht nachkam, wendeten diese Gewalt an. Ein Polizist erlitt hierbei am Samstag eine Schürfwunde. Der junge Mann kam zunächst auf der Wache in eine Zelle und anschließend in ein Gefängnis. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor.